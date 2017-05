Leu o artigo na edição de abril? Aqui fica o relato do dia a dia do treino da jornalista Rita Machado a treinar com a equipa de Muay Thai Dinamite Team. Uns dias fáceis, outros muito duros, leia e divirta-se.

pub

Dia 12 – SEXTA

Falhar sem contar

Abro um olho e está já luz no meu quarto. Durmo numa mansarda e tenho janelas de teto. Espera, hoje não é sábado, costumo acordar à noite. Salto da cama. São 7h20, devia estar a correr em Alcântara já! O subconsciente prega-nos partidas. Então não é que depois de me deitar às 22h30, preparar tudo para o dia seguinte (até fiz a sanduíche do pequeno-almoço porque achei que ia estar cansada da corrida), acordei tarde? Melhor, confirmo, nem sequer coloquei o despertador... Arranco, agarro tudo e mando uma mensagem à Dina: adormeci mas saio em 5 e estou aí para o treino quando todos chegarem da corrida. Estou super irritada porque odeio falhar e ainda para mais por uma razão tão estúpida. Penso que o meu subconsciente me disse que já tinha corrido que chegasse ontem, e rio-me. Mal chego à Avenida de Ceuta preparo-me para pedir desculpa pelo atraso. A Dina não está, este fim de semana há combates em Sevilha e ela vai com os atletas, está a Sandra Sofia Cirne, outra das treinadoras. "Bora, já a saltar à corda para aqueceres." Chegam os meus colegas dos 30 minutos habituais de corrida e todos colocamos as ligaduras. "Um round de burpees para todos, para aquecerem bem", comanda a Sandra. Eles entreolham-se e ouço um "estou bem aquecido da corrida", pelo que olho para o chão, calo-me muito caladinha não sem alguma culpa e faço os burpees. Ainda falta o treino de hoje à tarde e amanhã yoga e natação. Depois descanso. Mal posso esperar!