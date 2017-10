Já no livro How to Be Parisian Wherever You Are, de Caroline de Maigret, se podia ler que ir para a cama com o cabelo húmido dá-lhe uma forma mais interessante para o dia seguinte. Agora Orlando Pita veio confirmar a teoria e foi esse o truque que utilizou para criar a textura bed hair que usaram as modelos no desfile da Michael Kors, na Semana da Moda de Nova Iorque. E ao que parece não é a primeira vez que o hairstylist pede às modelos que façam este truque no dia anterior a um desfile.

Deixar secar o cabelo ao ar livre e deitar-se com o cabelo (um pouco!) húmido é a melhor forma de conseguir as ondas desconstruídas, uma das grandes tendências do próximo verão. Outra forma de o conseguir é dormir com tranças no cabelo, segundo o também hairstylist Victor Latorre. Ainda assim, é importante que o cabelo esteja só ligeiramente húmido, quase seco, para que este truque não se torne prejudicial para o seu cabelo.