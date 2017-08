O sol, a água salgada, o cloro das piscinas e o vento são fatores que secam a pele e os cabelos, deixando-os particularmente sensibilizados, mesmo quando não há sinais visíveis. Recorremos a fórmulas ricas e nutritivas para acalmar possíveis queimaduras, repor a hidratação, suavizar e promover a elasticidade cutânea. Aplicados depois do banho, os after sun têm um reforço dos componentes hidratantes e antioxidantes, conferindo uma imediata sensação de pele nutrida e de frescura, além de que muitos deles estão já preparados com fórmulas prolongadoras do bronzeado, deixando a pele mais bonita e luminosa.

Remédios caseiros

Se tiver as pálpebras queimadas pelo sol, aplique saquinhos de chá embebidos em água fria para acalmar e ajudar a reduzir o inchaço.

Adicione uma chávena de vinagre de maçã ao seu banho para ajudar a equilibrar o nível de pH da pele.

Se a comichão for intensa, pode adicionar aveia líquida no banho, lavanda ou camomila. São ingredientes que ajudam a aliviar a dor.

No caso de escaldar

Não nos cansamos de repetir que a prevenção é o melhor remédio, mas quando esta falha, siga estes passos:

Beba muita água. É importante prevenir a desidratação, por isso reforce a sua dose diária de líquidos.

Coloque uma toalha húmida e fria sobre a pele durante 10 a 15 minutos para ajudar a refrescar a pele e também pode tomar duches frios que ajudam a aliviar.

Se tiver dores e se houver inchaço e um grande desconforto, considere a possibilidade de tomar Ibuprofeno.

Enquanto a pele ainda está a recuperar utilize roupas que cubram a pele, suaves e largas.

Evite perfumes e sabonetes com agentes potencialmente irritantes para a pele.