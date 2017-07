Com o passar dos anos, são muitas as personalidades da música, do cinema e das artes que mudam mais ou menos constantemente de visual, sobretudo no que aos penteados diz respeito. Há quem faça cortes radicais, quem adira às extensões ou mude de cor de cabelo.

São raras as personalidades que se mantêm fiéis a um estilo durante muito tempo, como Sarah Jessica Parker, que nos habituou a um mesmo tom de madeixas, ao mesmo ondulado e ao comprimento de cabelo quase constante ? e só recentemente parece ter feito um corte mais radical. Também a atriz Sofia Vergara parece ter, finalmente, alterado o penteado de sempre, optando por uma franja.

Do lado oposto estão cantoras como Rihanna, Miley Cyrus ou Katy Perry, que já nos surpreenderam pela positiva (e pela negativa) com as suas mudanças radicais. Na moda, Cara Delevingne é um verdadeiro camaleão, mas não está sozinha. É porque no mundo das celebridades mudar pode fazer mesmo parte da rotina.