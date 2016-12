Föld Mix Corpo e Mente Up, €13.50

9. Melhoram a qualidade do sono;

1. Previnem as doenças cardiovasculares (hipertensão arterial aterosclerose) e diminuem o colesterol;

As 10 razões para incluir superalimentos na sua alimentação são:

O que são superalimentos?





"Os superalimentos são alimentos como outros quaisquer. O que os distingue é a concentração elevada de nutrientes que se sabe serem benéficos para a saúde", explicou-nos Margarida Duarte, diretora da Föld. "Por exemplo, o espinafre podia ser considerado um superalimento porque tem muito ferro, os médicos até costumam aconselhar para melhorar casos de anemia, aconselha-se também a banana para as cãibras, o salmão para os problemas cardiovasculares, e por aí fora; os superalimentos funcionam mais ou menos desta forma também".





Os superalimentos são então uma opção para quem pratica ou quer praticar um estilo de vida saudável e prevenir doenças. A incorporação destes alimentos na alimentação diária melhora de um modo geral a saúde física e, por consequência, pode ter também efeitos na saúde mental.





É difícil medir os efeitos do consumo de superalimentos de uma forma generalizada, porque todos têm composições diferentes, mas há características transversais a todos eles, sendo as principais "um baixo valor calórico e um elevado valor nutricional"; depois, "em maior ou menor medida, todos têm elevados níveis de fibra, proteína, vitaminas, minerais, anti oxidantes, fitoquímicos."





O que é a Föld?





A Föld é uma marca de superalimentos que nasce pela mão de Margarida Duarte com um intuito de ajudar as pessoas a perceber "como é que a alimentação pode condicionar o bem-estar e a saúde" de cada um, como explicou a própria em entrevista à Máxima.





Vende-se nas farmácias porque "muitas vezes nos espaços tradicionais quem está a atender não tem formação na área da saúde", e para Margarida, formada em Farmácia, era essencial ter alguém com conhecimento de causa a quem o consumidor pudesse fazer perguntas. "As pessoas que estão numa farmácia percebem do assunto e podem ajudar o utente a procurar nos nossos produtos uma ajuda extra em casos específicos de determinadas patologias".





Os superalimentos Föld são então:





- alimentos totalmente biológicos;

- não geneticamente modificados, sem pesticidas ou fertilizantes;

- sem aditivos (corantes, conservantes e aromas);

- triturados a frio ou liofilizados para preservação de todos os fitonutrientes;

- e vendidos em farmácias, permitindo um atendimento especializado.