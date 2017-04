pub

Quando chegam ao consultório de Teresa Branco, especialista em Gestão de Peso, muitas mulheres partilham a mesma queixa: fazem exercício físico, mantêm uma alimentação saudável e continuam sem perder peso. Outras tantas se esquecem de um fator importante: o stress. "Uma alimentação pouco saudável, a inatividade física e o stress levam a alterações do metabolismo que aumentam a dificuldade em gerir o peso e manter a saúde. Sem estes pressupostos a pele e o cabelo envelhecem mais depressa, o peso tende a aumentar, a celulite aparece, os derrames instalam-se, a flacidez é maior, o músculo atrofia e perde-se osso", explica à Máxima.

Além disso, há outros fatores que levam à insatisfação das mulheres com o próprio corpo. "A toma prolongada de anticoncecionais hormonais também contribui para o aumento do peso, da celulite e compromete a vascularização", afirma.



10 Mandamentos

Controle o seu perfil hormonal. Evite o uso de anticoncecionais hormonais. Faça exercício 5 vezes por semana (caminhar 30 minutos por dia também é válido). Ingira 5 doses de vegetais diariamente. Ingira 3 doses de fruta diariamente. Durma 7 a 8 horas por noite. Gira a sua ansiedade e as suas emoções. Ingira proteína saudável. Ingira fibra. Evite o açúcar, o sal, os alimentos processados e o álcool.

A pensar em todas as mulheres que vão assistindo a algumas mudanças do corpo (indesejadas na maior parte das vezes), a autora escreveu Quando o corpo começa a mudar que revela tudo aquilo que fazemos de forma errada – da alimentação ao exercício, à ingestão de contracetivos – e desvenda alguns dos truques-chave para uma vida mais saudável e o tal corpo desejado, nesta faixa etária. "Nesta fase da vida, o metabolismo das mulheres tem tendência para diminuir, uma vez que várias glândulas abrandam a produção de hormonas importantes. Esta diminuição é relativamente normal, no entanto, o envolvimento (alimentação pouco saudável, ausência de exercício e stress) pode acelerar o processo, levando ao aumento de gordura corporal, flacidez, celulite, má circulação, entre outras alterações. Assim sendo, é fundamental realizar um diagnóstico de cada situação em particular e definir a estratégia adequada que passará por alterações alimentares, prescrição de exercício, terapias hormonais e suplementação vitamínica e mineral."

Maiores erros

Na maioria das vezes ingerirmos muito açúcar, por vezes escondido em vários alimentos.

O consumo de sal também é elevado, bem como o de alimentos processados.

Usualmente ingerimos poucos vegetais e pouco peixe.

A maioria de nós ingere muitas calorias diariamente uma vez que despende muito poucas.

O consumo de gorduras pouco saudáveis também é muito elevado.

Estratégias diárias

É importante realizar atividade física diariamente, ingerir vegetais, fruta (com moderação), beber água, proteínas saudáveis, gorduras de boas fontes e fibra.

O consumo de álcool, sal, alimentos processados, gorduras pouco saudáveis e açúcar deve ser francamente diminuído.

O controlo do nosso perfil hormonal é essencial e a gestão da nossa ansiedade e das nossas emoções é obrigatória.



Por Rita Silva Avelar