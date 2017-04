A bióloga Cristina Donato falou à Máxima sobre as formas de rejuvenescer o corpo e potenciar o bem-estar do sistema reprodutor, a nível sexual.

Membro da Amayur (Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda), a bióloga Cristina Donato explicou os benefícios do Ayurveda no rejuvenescimento do corpo num workshop que decorreu no supermercado Brio e revelou receitas e suplementos alimentares que garantem a libido e o bem-estar a nível sexual.

Segundo Cristina Donato, o número de casos de infertilidade, impotência, falta de libido e síndrome da menopausa são cada vez mais elevados, sendo que, com a idade, a energia tende a diminuir, trazendo muitas vezes algumas limitações. Por sua vez, o stress provoca desgaste físico e mental, causando o envelhecimento precoce e originando uma série de desequilíbrios que se refletem, entre outras áreas da vida, na vivência da sexualidade. Como tal, "a Medicina Ayurveda, através das suas fórmulas, ajuda a aumentar a energia e a resistência física, de forma a rejuvenescer o corpo e recuperar a saúde do sistema reprodutor, corrigindo os desgastes físicos e mentais que muitas vezes estão por trás destes desequilíbrios", explica.

Fórmula de Rejuvenescimento

Ingredientes Vitamina D3 (1 comprimido/dia) Planta Brahmi (Centelha Asiática) em pó/Arjunin em pó (um ou outro) Planta Ashwagandha em pó Ghee (disponível no Brio) Canela ou outros temperos a gosto Preparação Misturar o Brahmi/Arjunin em pó e o Ashwagandha em pó com ghee. Pode juntar canela ou outros temperos a gosto. Tomar uma colher de sopa por dia deste preparado, barrado no pão ou misturado com leite/bebida de amêndoa.

Seguindo estas regras, vamos adquirindo equilíbrio emocional e psicológico, o que faz com que o nosso corpo se torne mais saudável.





• Ao amanhecer beber água morna, que poderá ser um chá de canela, gengibre ou com algumas gotas de limão.

• Praticar algum exercício, de preferência yoga, caminhada ou natação.

• Fazer práticas respiratórias (pranayamas) e meditação.

• Tomar um pequeno-almoço equilibrado, evitando alimentos frios e muito doces.

• Na hora das refeições evitar demasiados estímulos, como ver TV, ambientes muito barulhentos e estados de stress.

• Fazer uma das refeições em ambiente familiar, no mínimo.

• Seguir a regra de ouro: "Pequeno-almoço de príncipe, almoço de rei e jantar de pedinte."

• Evitar refrigerantes, bebidas alcoólicas, bebidas geladas e bebidas energéticas.

• Não dormir durante o dia.

• Comer preferencialmente enquanto houver sol e deitar cerca das 22h.





Bebida Dourada Ayurveda (para aumentar a saúde e vitalidade)

Ingredientes

Açafrão (curcuma)

Pimenta preta

Canela

Cardamomo

Gengibre

Erva-doce

Preparação