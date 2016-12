9. Spiritual Treatments no the Mii Amo Spa, Sedona

1. SPA Clarins, Domaine Royal Palm, Marraquexe

Localizado no hotel de 6 estrelas Domaine Royal Palm, o SPA Clarins escolheu a marca de beleza para ser a parceira neste espaço de sonho, que oferece um espaço de massagens, uma zona de hammans e uma zona de relaxamento onde se localiza a piscina, o salão de cabelo e maquilhagem, a boutique Clarins, uma sala de yoga, um bar com sumos naturais, entre outros espaços. A decoração é um dos segredos do espaço, ao transmitir uma calma especial com os tons claros e leves e as heras verdes penduradas em torno da piscina. Toda a área é perfumada com os cheiros exóticos de Marrocos e com os perfumes dos produtos Clarins. A tradicional experiência marroquina (Le Traditionnel) custa €45 para 45 minutos, mas os preços vão até aos €170 por 90 minutos (tratamento L’Art du Toucher).





2. COMO Shambhala Estate, Bali

Um verdadeiro oásis em Bali, o SPA do COMO Shambhala é o verdadeiro retiro para tratar do corpo e da alma, prometendo um rejuvenescimento ‘milagroso’. Há um professor de yoga, um médico ayurveda ( nome dado ao conhecimento médico desenvolvido na Índia há cerca de 7 mil anos) e um nutricionista residentes. Mas o surpreendente é mesmo a carta de tratamentos – há massagens indianas, tratamentos de reflexologia e acupunctura, programas detox para o corpo, entre muitas outras propostas. Ambas as massagens COMO Shambhala e Thai custam €115 (75 minutos) ou €130 (90 minutos).





3. Les Sources de Caudalie Spa, Bordeaux, França

O Spa Vinothérapie deste hotel de 5 estrelas oferece uma programação exclusiva de tratamentos em um ambiente de beleza único. A atmosfera refinada das salas de tratamentos, a mistura de materiais nobres, madeira e pedra, e todo o ambiente do espaço foram pensados para uma perfeita harmonia com as vinhas dos arredores, dando um estilo único às salas de descanso. Aqui, é possível experimentar tratamentos com água quente natural extraída a 540 metros abaixo ta terra - rica em minerais e oligo-elementos – bem como ter acesso às mais recentes descobertas sobre os benefícios da uva e da parreira, aplicadas nos tratamentos. O preço do Programa Relaxation Destination, ideal para relaxar e recuperar energias, custa €745 para duas pessoas, e inclui estadia de uma noite, pequeno-almoço, acesso à piscina, degustação de tapas e vinhos, entre outras regalias.





4. GoldenEye Resort, Jamaica

Este recanto jamaicano é um autêntico refúgio de paz, e um profundo encontro com a natureza. É aqui que os elixires, tónicos e óleos que são usados nos tratamentos são feitos, a partir de plantas que existem em volta do espaço, e que vão directamente para o SPA do resort. Há vários tipos de massagens, tratamentos de corpo, de rosto, e até toda uma lista dedicada a ‘healing waters’ (águas curativas). Deste último leque, destaca-se o Purifying Bush Bath, um banho antioxidante com erva-limão, a planta jamaicana cerasee (da produção local) e sal detox da Jamaica, uma combinação que promete devolver a energia à vida. $120, 60 minutos.





O destino é tipicamente oriental, não fosse situado em Bangkok. Neste espaço, o The Oriental SPA oferece uma panóplia de momentos relaxantes, rejuvenescedores e energizantes. Tudo aqui está pensado para que a medição seja algo sempre presente, do ritual das massagens à decoração das salas. A experiência começa com uma viagem de barco até ao SPA, que fica do lado de lá do rio, oposto ao hotel. Depois de servido o chá, o mais difícil é optar por apenas um dos maravilhosos tratamentos, como o The Oriental Organic Journey, que inclui uma combinação de várias terapias por cerca de € 190, em 2h30.





6. The Rambaugh Palace, Jaipur, India

Situados num autêntico palácio indiano - o The Rambaugh Palace - os SPAs do local são incluídos em suites decoradas com motivos indianos e românticos. Um dos tratamentos mais luxuosos do mundo fica aqui, é o Samattva Balancing Therapy, um ritual de 180 minutos que pretender uma viagem contemplativa e meditativa, onde se treinam as posturas de corpo e mente (as ‘Asanas’) e as técnicas de respiração controlada (‘Pranayamas’).





7. Como Shambala Spa, Parrot Cay

Situado nas ilhas turcas, o resort de Parrot Cay oferece um tratamento baseado nas massagens ayurvédica, o The Pizichili Package, entre as várias opções que o Spa Como Shambala sugere. Esta opção combina o tratamento Swedana, com óleos ervários, com uma máscara de lama para o corpo, a Ubtan, e ainda o Shirodhara, um tratamento ao rosto, também com óleos ervários. Este tratamento é um antidoto para o stress, a ansiedade e o nervosismo.





8. Bespoke Spa Buyout, The Mayflower Grace, Washington

Considerado um dos melhores do mundo, o Bespoke Spa Buyout é um santuário termal decorado como se fosse um jardim, onde se podem passar horas a receber os melhores tratamentos de puro relaxamento. Um dos packs disponíveis inclui um banho quente com infusões florais, um tratamento exfoliante aos pés e uma garrafa de champanhe (tudo, à volta de 200€).





Com programas de 3 a 7 dias de tratamentos espirituais, o Mii Amo Spa em Sedona disponibiliza retiros, workshops e atividades de fitness. O programa ‘Exploring you Soul Chart’ leva-nos numa viagem que explora a importância dos antepassados, do nascimento e da família. É uma viagem ao centro do ser, com a duração de um dia (preço sob consulta).





10. SPA La Mamounia, Marraquexe

Localizado no coração de Marraquexe, o La Mamounia oferece uma multiplicidade de tratamentos árabes surpreendente. Desde massagens de aromoterapia aos tradicionais hammams, há vários tratamentos neste SPA de luxo. A opção "Hammam La Mamounia" é um ritual marroquino feito ao corpo, que inclui uma massagem com aplicação de sabão negro para rejuvenescer, purificar, exfoliar e suavizar a pele. Dura 60 minutos, custa €110.





11. Royal Mansour Spa, Marraquexe

Considerado um dos mais bonitos spas de todo o mundo, o Royal Mansour tem um dos mais reconhecidos tratamentos ao cabelo, feito com ingredientes marroquinos como o sabão negro, argão, óleos do Atlas, e máscaras condicionantes, com produtos da marca Leonor Greyl. O cabelo fica luminoso e rejuvenescido, e o espírito revigorado. Preços sob consulta.





12. Sha Wellness Clinic, Espanha

É provavelmente um dos spas mais luxuosos e especializados do mundo: tem desde tratamentos anti-tabacoa e anti-stress, a terapias para atenuar as dores de doenças como a fibromialgia ou a doenças que provocam dores musculares crónicas, a programas de rejuvenescimento da pele. O pack The SHA Discovery inclui quatro noites de alojamento familiar, refeições, massagens terapêuticas (da celulítica à exfoliante), consultas médica e de fitness, uma sessão de terapia aquática, uma massagem tradicional chinesa, um tratamento facial personalizado, e todas as actividades que o spa envolve como aulas de ioga, acesso à piscina, passeios, prática de tai chi, sessões de cozinha, entre outras. Desde €1870 por pessoa.





13. Spa do Corinthia Hotel, Londres

O The Spa Lounge do Corinthia Hotel apresenta uma panóplia de tratamento diários, entre eles os programas ‘Time to Share’, ‘City Scape’, ‘The Wellness Encounter’ ou ‘Face Spring’. Este último foca-se no rosto, e visa torná-lo mais jovem, resplandecente e luminoso com os tratamentos à base de um exfoliante com sal e óleo. Inclui uma refeição saudável que pode acompanhar com um sumo fresco do Spa, ou champanhe. A cerca de €457, por pessoa.





14. SPA Gstaad Palace, Suiça

«Um spa dentro de um palácio» deveria chegar para descrever a luxúria do SPA Gstaad Palace, na Suiça. A massagem Jardin des Monts Energising, que proporciona 75 minutos de pura hidratação e relax, custa €240, enquanto, por exemplo, a massagem Hot Stones, feita com pedras quentes, dura 50 minutos e custa €160.





15. Amangiri SPA, Utah, Estados Unidos da América

Uma noite que seja no Amangiri SPA, no deserto em Utah, é um verdadeiro sonho. O SPA concentra todas as suas atenções nos rituais de cura ancestrais da tribo indígena de Navajo, que procuram o equilibro com os quatro elementos: terra, vento, fogo e água. Os terraços, salas e compartimentos destinados aos tratamentos do spa oferecerem rituais únicos como a chamada ‘floating therapy’.





Por Rita Silva Avelar