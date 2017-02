1.

Eyeliner





Guardar o eyeliner no frigorífico (no mínimo 20 minutos antes de o usar) ajudará a desenhar uma linha mais precisa ao longo da pálpebra, evitando as frequentes falhas de produto. No caso de ser em textura líquida, há ainda a vantagem de evitar que o mesmo seque, aumentando a sua durabilidade.





2. Perfume

Habitualmente guardamo-los em cima da mesa-de-cabeceira ou na casa de banho. Mas, quando as fragrâncias são expostas à luz solar direta ou ao calor, os químicos que as compõem desvanecem-se, alterando a sua fórmula, e consequentemente a cor e o odor. Se guardar o seu perfume no frigorífico o cheiro permanecerá inalterável durante mais tempo.



3. Verniz

Tal como acontece com os perfumes, a luz solar, o calor e a humidade alteram a fórmula do verniz, impossibilitando a aplicação de camadas finas e sem grumos. Manter este produto no frio ajuda a diluí-lo, o que garante uma aplicação mais uniforme sobre a unha, e a preservar a sua cor original.



4. Batom

A maioria das mulheres já viu o seu batom preferido a derreter com o sol, provavelmente esquecido no carro durante o verão. Se o guardar no frigorífico não há o risco de voltar a acontecer, além do que, quando o batom está duro, poupa mais produto durante a aplicação.