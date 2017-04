1. Açaí



Apresenta uma enorme concentração de antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento prematuro. Além disso, é um excelente anti-inflamatório natural com imensa fibra dietética que assegura a saúde do sistema cardiovascular e digestivo.



2. Maçã

Possui uma grande variedade de fitonutrientes, anti-inflamatórios e anticancerígenos. A maçã desempenha um papel preponderante na redução do risco de uma variedade de doenças crónicas, ao mesmo tempo que garante a manutenção de um estilo de vida saudável. Como diz o provérbio: "Uma maçã por dia, uma visita ao médico adia."



3. Pêra

Protege a degeneração macular - a principal causa de perda de visão nos mais velhos, como é o caso das cataratas. Além disso, a pera contém muita vitamina C e nutrientes antioxidantes que previnem os danos provocados nas células. Já as fibras do fruto reduzem o colesterol e misturam-se nos químicos causadores de cancro, impedindo-os de danificar as células do órgão.



4. Pevides de abóbora

Adicionar sementes à dieta diária reduz as rugas e a pele flácida e, através do zinco, previne ainda o risco de doenças como a diabetes ou a osteoporose.



5. Espinafres

O espinafre é um vegetal de folha verde escura, rico em antioxidantes. Ajuda a prevenir, maioritariamente, doenças relacionadas com a visão. São muito ricos em fibra e contêm poucos hidratos, o que aumenta a sensação de saciedade e modera o impacto do açúcar trazido pelos alimentos doces. São ótimos para incorporar num sumo ou batido de verão.



6. Canela

A canela tem propriedades antifúngicas, anti-inflamatórias e antibacterianas. Melhora o efeito dos estabilizadores de insulina no sangue e retarda o efeito do Alzheimer. É ainda benéfica na prevenção do cancro e melhora os ciclos menstruais. É um ótimo substituto do açúcar no café.



7. Cacau

O cacau tem um poder antioxidante que melhora a função cardiovascular. Além de que a manteiga de cacau é uma gordura saudável para o coração, uma vez que não faz aumentar os níveis de colesterol no sangue. O cacau tem também o poder de fornecer ao nosso corpo uma dose de energia moderada. Muitos atletas comem um quadrado de cacau puro antes de praticar treinos intensos.



8. Romã

A romã é um fruto que contém princípios ativos capazes de travar a proliferação de células cancerígenas. Além disso, está repleta de propriedades anti-inflamatórias e anticoagulantes, o que previne doenças como a diabetes, infeções bacterianas e doenças degenerativas.



9. Chá verde

Ativa as enzimas hepáticas que ajudam a desintoxicação do organismo e tem uma ação anti-aging. O chá verde ajuda ainda a combater a morte celular e diminui o colesterol. Apesar de ser um ótimo substituto da cafeína, é necessário ter cuidado porque este superalimento é perigoso para quem sofre de doenças relacionadas com o sistema nervoso.



10. Trigo sarraceno

O trigo sarraceno é muito nutritivo e oferece propriedades como a redução da fadiga e o aumento da energia. As proteínas deste superalimento inibem a enzima que estreita os vasos sanguíneos, evitando edemas. Devido à sua pouca gordura, protege o coração e reduz os níveis de açúcar no sangue.



Por Ana Alvarinho