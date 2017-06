Por Máxima, 31.05.2017

Há uma nova profissão a juntar às somas de Vanessa Martins. Para além de atriz, blogger e até designer, a fit girl acaba de se aventurar no mundo dos youtubers. Assim nasce o canal de Youtube 100Desculpas, o primeiro canal feminino de fitness em Portugal, um projeto de Easy Fitness dedicado a mulheres que procuram descomplicar o mundo do fitness e incentivar uma vida e alimentação saudável. "O 100Desculpas era uma boa desculpa para criar um canal de Youtube. Há muito tempo que me pediam para fazer um canal e a partir daí foi tudo muito bem pensado. Pensei: como é que vou criar uma coisa que eu gosto de fazer, que seja fácil para todas as pessoas fazerem?" confessa à Máxima, e a prova de que o objetivo está mais do que conseguido é o primeiro episódio do canal de Vanessa Martins: uma simples sequência de agachamentos. A promessa são vídeos novos todas as semanas. Nestes vídeos, além dos exercícios, vão existir entrevistas com algumas figuras públicas e ainda os momentos as Dicas da Vanessa, onde a Vanessa Martins partilhará alguns detalhes que permitem evitar lesões durante o treino ou algumas formas extra de queimar mais calorias.



Todo o canal é pensado nas pessoas que querem fazer um treino inicial, um treino para todas as pessoas que se querem começar a mexer! Mesmo que já se treine muito, podes sempre fazê-los. Basta clicar no 'Play'. Para míudas de 15 e 16 anos que saem da escola e têm uma vida super parada e que podem não ter escolha (porque, por exemplo, vivem afastadas dos centros) esta é uma boa opção" revela, no que respeita ao target deste projeto.

O evento foi realizado no Restelo e contou com nomes como Pimpinha Jardim, Helena Costa, Adriane Garcia e contou ainda com várias bloggers e youtubers que acompanharam a Vanessa numa aula de fitness ao estilo do que o canal irá representar. No local esteve um espaço de alimentação saudável com a UFESA, para recuperar energias. O evento contou também com o apoio da New Balance que apresentou algumas novidades de sportwear e a Mitsubishi que prestou um serviço de transporte e boleias para a imprensa e alguns convidados.