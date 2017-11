É largamente sabido que o tabaco afeta a sua saúde e a das pessoas à sua volta. Porém, o Centro de Terapias Chinesas (CTC), alerta também para o facto de fumar poder prejudicar a sua imagem. A Dr.ª Wenqian Chen, Médica Especialista em Medicina Tradicional Chinesa no CTC, enumera as 10 consequências mais nocivas do tabaco para a beleza.



Qual é o primeiro passo a dar para quem decide deixar de fumar?

O primeiro passo para deixar de fumar é desejar fazê-lo. Uma vez tomada essa decisão, deve estipular um período para observar os seus hábitos tabágicos. Por exemplo, perceber em que circunstância sente mais prazer em fumar e em que situação a necessidade é maior. Uma vez reconhecidos os seus padrões, fixe uma data e informe os seus familiares e amigos da sua intenção de deixar de fumar nessa data, para que aqueles o ajudem no processo. Por fim, agende uma consulta com um especialista (pode ser o seu médico de família), para que este o possa ajudar a encontrar alternativas ao cigarro.



Qual a melhor forma de o fazer?

A melhor forma de o fazer depende do nível de dependência de cada um. Há quem consiga cortar o hábito de imediato e de uma só vez apenas com a força de vontade. Para outras pessoas, no entanto, é mais difícil e podem levar mais tempo. Se pertencer ao segundo grupo, peça aconselhamento a um especialista.



Há algum truque ou conselho que possa dar para quem está agora a iniciar o processo?

Um truque que pode resultar muito bem é mudar de marca de cigarro antes de deixar de fumar. Compre uma marca que lhe dá menos prazer fumar. Lentamente vai começar a associar o cigarro a um sacrifício e não a um prazer. Outra dica é colocar pequenos desafios a si mesmo. Por exemplo: atrasar o primeiro cigarro da manhã, desafiar-se a eliminar o cigarro a meio da manhã ou comprometer-se a não fumar em público.



A medicina tradicional chinesa pode ter um papel fundamental? Se sim, de que forma?

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é uma ótima solução para deixar de fumar. Com a MTC, a vontade de fumar pode desaparecer logo após a primeira sessão. Nos casos de maior dependência, mesmo que a vontade persista, o sabor do tabaco passa a ser percebido como desagradável, o que leva a uma redução radical do hábito. Por exemplo, fazendo uso do método Jie Yan, exclusivo do Centro de Terapias Chinesas, é possível que 80%-90% dos fumadores deixem de fumar apenas com 3 tratamentos. Este método consiste numa combinação de auriculoterapia, acupuntura, tui-na e fitoterapia chinesa, combatendo a habituação física e promovendo a desintoxicação do organismo. Pela sua taxa de sucesso e rapidez em resolver o problema, o MTC pode ter um papel fundamental. Consulte um especialista em MTC para saber mais sobre este método.