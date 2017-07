Um estudo recém-publicado pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos da América trouxe a público conclusões reveladoras sobre as falsificações de cosméticos e perfumes, uma indústria que tem crescido à velocidade da luz, alimentada pelos sites de compras online como o eBay e a Amazon.

As embalagens são iguais às dos produtos originais, mas a composição não é controlada por uma entidade reguladora, como acontece com todos os cosméticos, cremes e perfumes lançados por qualquer marca de Beleza. No estudo realizado pelo grupo de cientistas norte-americanos, foram encontradas bactérias e agentes tóxicos como o mercúrio, ameaças graves para a saúde. Nos perfumes analisados foram encontradas 20 a 25 notas olfativas (sendo que os originais contêm cerca de 80) e bases de água, etanol ou dissolvente.

"Cada vez mais se encontram fábricas de falsificações de Beleza na Polónia, nos Estados Unidos e em França. A Ásia é o fabricante número um, mas temos assistido a um crescimento exponencial na Europa; as redes criminosas têm mais lucro se controlarem toda a rede de produção à escala global", explica Juan-Pedro Abeniacar, CEO da LVMH Ibéria, em entrevista à S Moda, suplemento do jornal espanhol El País.

O estudo também conclui que os produtos mais vendidos são os cosméticos; depois, os perfumes. "Não é só a polícia que está a tentar identificar estas falsificações. Os consumidores também têm usado plataformas online como o YouTube, o Pinterest e o Instagram para ajudar a identificar os produtos falsificados e ensinar a reconhecer as situações fraudulentas", escreve a publicação espanhola. Os primeiros sinais de alerta? Falhas na etiquetagem e má impressão nas embalagens. Também devemos desconfiar se agitarmos o frasco de perfume e surgir uma espuma à superfície, principalmente se permanecer durante algum tempo.