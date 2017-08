A Cire Trudon faz velas perfumadas desde 1643, chegando a fornecer para a corte francesa de Luís XIV e Maria Antonieta. Inspiradas pelo Palácio de Versalhes, pelas histórias de reis e revolucionários em França, as velas perfumadas da Cire Trudon passaram agora a fazer parte do portefólio da 21pr Concept.Store, no Príncipe Real.

A loja vai ter disponíveis 12 velas de fragrâncias distintas, cada uma em dois tamanhos, 800 g (€198) ou 270 g (€80), em copo de vidro feito à mão e com um design inspirado num balde de champanhe. Além das velas, terá também três Room Sprays(€198), com diferentes cheiros.

A loja, que ocupa o n.º 21 do Príncipe Real, aposta numa escolha de marcas e peças exclusivas e a Cire Trudon enquadra-se na perfeição com o conceito de loja que vende arte, decoração, joias e acessórios de moda.