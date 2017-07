Há muito que as novas criações de Jeremy Scott para a Moschino causam impacto, seja pela ironia, pelo excesso ou a forma como brinca com os clichés associados à moda. Desta vez, as atenções viram-se para a linha de maquilhagem da marca.

A nova coleção foi recentemente divulgada e faz parte de uma colaboração com a Sephora. Dela fazem parte pequenos ursos dourados em forma de paleta de sombras de olhos, blush e mini-sacos de compras Moschino com sombras coloridas. Os batons também constam desta linha e igualmente em tamanho mini.

"Quando pensei nesta colaboração, queria muito captar a iconografia da Moschino e achei que não poderia ser outra coisa que não o nosso ursinho Toy", resumiu o diretor criativo Jeremy Scott sobre a coleção.

A linha deverá estar disponível nas lojas Sephora a partir de agosto.