Faz habitualmente o styling de sobrancelhas na Wiñk? Então vai adorar esta notícia: a Wiñk vai estar no Máxima Beauty Summit a arranjar as sobrancelhas a metade do preço.

pub

O threading de sobrancelhas da Wiñk deixa qualquer sobrancelha on fleek. Mas o melhor é que pode fazer este serviço no Máxima Beauty Summit com 50% de desconto. E o styling de sobrancelhas não é o único serviço Wiñk em que pode poupar se for ao evento – o Flash Beauty Olhos vai estar a apenas €10. Um tratamento anti-aging que reduz significativamente as rugas e refirma a pele em minutos. Vai ainda haver um espaço de consultoria em que é oferecido o aconselhamento de serviços e a aplicação de todos os produtos necessários para melhorar a suas sobrancelhas. A animação também está garantida com uma roleta que vai oferecer duas oportunidades diárias para ganhar prémios extra. Não vai perder esta oportunidade, pois não?

Por Adriana Fernandes