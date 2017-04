Demonstrações, diagnósticos e ofertas, muitas ofertas, é o que as marcas presentes no Máxima Beauty Summit têm para lhe oferecer. Vai resistir?

pub

Se há coisa que nos faz perder a cabeça – no universo da cosmética, convém contextualizar – é a oferta de "cremes" e perfumes. Há lá coisa que nos deixe mais felizes do que receber um produto novo, acabado de lançar, e poder experimentar e levá-lo para casa sem tocar na carteira? Se está a anuir mentalmente, então não vai querer perder o Máxima Beauty Summit. Neste evento, agendado para os dias 31 de março e 1 de abril, vai sentir que entrou na Disneylândia da cosmética. Uma Disneylândia com muitas experiências interativas onde as marcas de beleza vão ajudá-la a ficar mais bonita e, no final, sentir-se mais feliz.

Marcas presentes no Beauty Summit

Qual o seu tipo de pele, como resolver o seu maior dilema de beleza, qual o perfume que melhor resulta na sua pele… Qualquer que seja a sua questão, estas marcas vão ajudar a responder-lhe:



- ASUS

-Avène

-Caudalie



-Davines



-Decanter

-Eisenberg

-Elancyl



-Nestlé|Fitness



-Kiehl's



- Muxima



- Nails 4'US

-NYX

-Oriflame



- Pure Leaf

-RickiParodi



-The Body Shop

-Vichy



-Wiñk