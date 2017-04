pub

Se tem dúvidas sobre quais os produtos certos para as necessidades específicas da sua pele, a Caudalie vai estar no Máxima Beauty Summit , nos dias 31 de março e 1 de abril, a fazer diagnóstico, aconselhamento e aplicação de produtos da marca com especialistas.

Outra novidade que vai estar em destaque é a gama Vine[activ]. A partir dos 30 anos, o envelhecimento da pele começa a ser notório e com esta preocupação a Caudalie desenvolveu uma linha para atenuar os efeitos da passagem do tempo no seu rosto. Vine[activ] vem substituir a linha Polyphenol e promete o dobro da ação antioxidante e mais eficácia no combate às primeiras rugas.





Venha saber tudo, marque na agenda!