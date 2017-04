Encaracolados, texturizados, frisados ou lisos. Todos os tipos de cabelo merecem atenção e cuidado. A pensar nos texturizados, a Muxima criou uma gama de produtos para responder às necessidades especificas deste tipo de cabelo e a diretora da marca, Myriam Taylor, vai estar a apresentá-la no palco do Máxima Beauty Summit no segundo dia do evento, 1 de abril, pelas 16 horas.