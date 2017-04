Os presentes para as leitoras que vão ao Máxima Beauty Summit parecem não ter fim. E, para começar, vai receber um dos 2.000 Beauty Bags que vamos estar a distribuir à entrada do evento. Dentro dos sacos que temos para lhe oferecer estão vários produtos de beleza no valor mínimo de €110. São o nosso presente de boas-vindas para si. Mas há mais. Cada uma das marcas presentes tem também algo para lhe oferecer . Vai deixar escapar estas ofertas? Não falte, estamos a contar consigo!

Regulamento Máxima Beauty Summit – Oferta de Sacos

A revista Máxima é a entidade organizadora do evento.

A revista Máxima, disponibiliza 2000 sacos de oferta no valor aproximado de € 110 em produtos.

O conteúdo dos sacos pode variar.

A oferta dos 2000 sacos é limitada ao stock existente ao espaço e tempo.

A oferta do saco com produtos é limitada a um por pessoa, para todas as mulheres participantes a partir dos 16 anos de idade e atribuído às primeiras 2000 visitantes.

A atribuição do saco é feita mediante a colocação de um carimbo.

Os produtos que se encontram dentro dos sacos de oferta são da responsabilidade da Máxima.

A Máxima não se responsabiliza por eventuais perdas, furtos ou danos dos sacos.

As ofertas são disponibilizadas entre as 19h00 do dia 31 de Março e as 23h do dia 1 de Abril de 2017 salvo rutura de stock.