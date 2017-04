Fórmulas de cuidado cutâneo há muitas, mas qual é a ideal para si? A Eisenberg estará no Máxima Beauty Summit , nos dias 31 de março e 1 de abril, no Pátio da Galé, para aconselhá-la sobre quais os cuidados indicados especificamente para a sua pele e a distribuir amostras de produtos. A gama de primavera para peles sensíveis vai estar em destaque e… há revelações. A marca conhecida pela sua capacidade de inovação tecnológica está a guardar uma novidade para apresentar no evento, em primeira mão. Encontramo-nos lá?Adriana Fernandes