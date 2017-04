Quem disse que o Máxima Beauty Summit não é um evento para crianças? Brincar com estilo é o que propõe Lúcia Piloto no My Little Beauty – um espaço dedicado exclusivamente ao cabelo das crianças (agora podem as mamãs ficar com inveja!). As mais pequenas vão poder encontrar tudo a que têm direito num salão de beleza: podem fazer uma série de penteados, experimentar roupas e conjugar com vários acessórios de moda. Traga as crianças, não vai faltar diversão!